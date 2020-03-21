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الرياض تحول 13 فندقًا فئة الـ 5 و7 نجوم لمحاجر صحية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1641
الرياض تحول 13 فندقًا فئة الـ 5 و7 نجوم لمحاجر صحية

الرياض (صدى):
حولت الرياض 13 فندقا فئة 7 نجوم و5 نجوم لمحاجر صحية، للعائدين من خارج المملكة، والاستعداد بفنادق أخرى تحت الطلب في حالة ازدياد الرحلات.

وقال رئيس القيادة والتحكم في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري أن الشؤون الصحية بالرياض، هي مَن يدير ‏الأمور، بتوفير عيادات وكوادر طبية على مدار الساعة، والمركز في حال انعقاد يومي لرصد جميع الحالات الإيجابية للفيروس.

ولفت إلى وجود ‏فنادق تحت الطلب في حال تزايد الرحلات القادمة من الخارج، إذ ‏يتم إجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ويتم استيعابهم في هذه ‏المحاجر لمدة 14 يوما.‎

وأشار إلى أن المركز في حال انعقاد يومي، لرصد جميع الحالات التي ‏تكون إيجابية بفيروس كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها، المتمثلة في المستشفيات، مع تتبع المخالطين للحالات المصابة ‏وتقصّيهم بشكل دوري ومنتظم ومتابعتهم بشكل مستمر.‏‎

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أحدث التعليقات

محمد ١٢٣
قول الحمدلله
أبو محمد
محنة كورونا تظهر لنا اللحمة الوطنية الحقيقية ستنكشف أمور عديدة أين البنوك أين دور المستشفيات الأهلية أين دور التجار حان الأن وقفتكم مع الوطن والمواطن مع من مد يد العون لكم وتسهيل أموركم لتصلوا ما وصلتوا اليه الوطن والمواطن في حاجتكم فما أنتم بفاعلون . لن ننسى وقفت أي بنك او تاجر او مستشفى اهلي وبعد زوال الغمة بمشيئة الله سنقول للمحسن احسنت والمسيء أست ولابد من وقفة جادة مع الدولة .
عنتر فاضي جيبه
البنوك الدولة عطتها تسهيلات وحولت لها القرض المدعوم اللي حققت من وراه مليارات الريالات لن يضرها تأجيل 3اقساط لمن رواتبهم اقل من 5000 وتعينهم على الظروف الطارئة ..
ابو هشام
العاده في البشر الحث اللي يهمه يصعب نسيانه كالطفل لو رأى حدث مثير وهو صغير جدا لا ينساه أبداً انا اتذكر ولادة امي بأخي اللي يصغرني بسة سنوات وقادر ان ارويها بحدافيرها حتى الآن وانا في عمر الستين
الله يستر
الله لايبتلينا هي الخيانة في الكذب والتدليس وإستغلال طيبته وسذاجته ومحبته لها وتصديقه لكلامها وستره عليها الله يفضحها هي وإللي مثلها الحقيرة

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