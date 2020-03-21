مستجدات فضيحة التمويل المشبوه لجامعة تكساس: " موزة " ترفع قضية مستعجلة

ماجد القزيز (صدى):

على خلفية التمويل القطري المشبوه لجامعات أمريكية، كشفت مصادر عن قيام مؤسسة قطر للتربية والعلوم " قطر فاونديشن " التي تديرها والدة الأمير القطري تميم بن حمد " موزة " ، برفع قضية مستعجلة، في محكمة الاستئناف ضد مكتب المدعي العام في ولاية تكساس ومعهد زاكور.

وتنبئ هذه الخطوة بوجود شيئ يحاول " الحمدين " إخفاؤه بخصوص تمويلهم السري المشبوه لجامعة تكساس.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الولايات المتحدة، قد فتحت تحقيقًا في وقت سابق بشأن تمويل قطر ومصادر أجنبية أخرى لجامعتي جورج تاون و" تكساس إيه أند إم " ، مشيرة إلى أن الجامعتين لم تكشفا بالكامل عن التمويلات التي تلقتها من قطر ودول أخرى.

يذكر أن مؤسسة قطر، قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018 و6.1 مليون دولار إلى جامعة تكساس إيه أند إم عام 2018، إجمالي التمويل الأجنبي للجامعة، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلًا أجنبيًا عام 2018.