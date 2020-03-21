كورونا يضرب عمال كأس العالم في قطر و" الحمدين " يكابر

ماجد القزيز (صدى):

أصيب عاملان بمشروعات كأس العالم في قطر، بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يصر فيه النظام القطري على المكابرة والتجاهل، غير مباليًا بأرواح العمال أو الشعب ذاته.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن العمال الأجانب في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، لكن لنظام " الحمدين " أذن من طين وأذن من عجين وكأن الأمر لا يعنيه.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس القاتل في قطر إلى 470 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة أمس الجمعة.

وتشهد الدوحة أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة، وسط تأكيدات بأن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة.

يذكر أن وكالة " بلومبرج " الأمريكية، أشارت إلى أن العمالة الوافدة بقطر تواجه أوضاعًا مأساوية داخل الحجر الصحي بالدوحة، الذي فرضته السلطات القطرية على مخيمات العمال لمدة أسبوعين، ما أدى إلى إصابة مئات العمال بالفيروس القاتل، في محاولة من نظام تميم الفاشل لاحتواء الأزمة.

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