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كورونا يضرب عمال كأس العالم في قطر و" الحمدين " يكابر

Time منذ ساعتين
Views 2030
كورونا يضرب عمال كأس العالم في قطر و" الحمدين " يكابر

ماجد القزيز (صدى):
أصيب عاملان بمشروعات كأس العالم في قطر، بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يصر فيه النظام القطري على المكابرة والتجاهل، غير مباليًا بأرواح العمال أو الشعب ذاته.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن العمال الأجانب في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، لكن لنظام " الحمدين " أذن من طين وأذن من عجين وكأن الأمر لا يعنيه.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس القاتل في قطر إلى 470 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة أمس الجمعة.

وتشهد الدوحة أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة، وسط تأكيدات بأن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة.

يذكر أن وكالة " بلومبرج " الأمريكية، أشارت إلى أن العمالة الوافدة بقطر تواجه أوضاعًا مأساوية داخل الحجر الصحي بالدوحة، الذي فرضته السلطات القطرية على مخيمات العمال لمدة أسبوعين، ما أدى إلى إصابة مئات العمال بالفيروس القاتل، في محاولة من نظام تميم الفاشل لاحتواء الأزمة.

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أحدث التعليقات

فراشة السعادة..معلمه
رائع
عنتر فاضي جيبه
فيه شي غلط بالسالفة مدري عناد او تحدي او بلاهه او مكابرة .. اللي ضارب بتوجيهات الحكومة عرض الحائط مدري وش يحس فيه اذا لقطه الفيروس وقام يستجدي من ينقذه يانااااس اتعضوا من الدول اللي تشوفونها تراكم منتو بعيدين عنهم تراكم تصعبون الامور على الدوله في تطبيق اجراءتها ومنع انتشار المرض اسمعوا وعوا يكفي عناااااد ومهايط كبروا ادمغتكم الوضع خطير خطير واتخاذ الاسباب والتوكل على الله سيمنع باذن الله انتشاره
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
وزير صحتنا قال لايمكن وجود لقاح مباشر لكورنا لابد تجربته عام كامل واذا على قولتك ياترامب فيه فبانت المسرحيه انكم مجهزين اللقاح من فتره عام او اكثر وانه عندكم درايه بالفايرس
فريده من نوعها
من هي ياترا ؟؟😥
الملل
شكله متحول جنسي واضح من الصوت

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