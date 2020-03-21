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شرطة الرياض تنجح في كشف التفاصيل الغامضة بجريمة تفجير الصراف الآلي

Time منذ ساعتين
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شرطة الرياض تنجح في كشف التفاصيل الغامضة بجريمة تفجير الصراف الآلي

علي القحطاني (صدى):
بعد مرور شهر على واقعة السطو المسلح على صراف بحي الجزيرة في الرياض، الذي نشرت "صدى" مقطعا لآثار التفجير التي خلفها السارقون له، نجحت شرطة الرياض أخيرا في تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة والإطاحة بعدد منهم.

وفكت الشرطة لغز الجريمة التي نفذها، 11 متهما، بطريقة احترافية، بينهم 4 مصريين، و4 آخرين من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، واثنين سعوديان ،ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وكان عدد من المجرمين قد غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، حيث نفذوا جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم، حاملين الغنيمة.

لكن نجحت التحقيقات بمباشرة فريق أمني متخصص في البحث الجنائي، في الإطاحة بخمسة منهم وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ 700 ألف ريال من المبالغ المسروقة.

وتعمل الجهات المختصة على قدم وساق، لاسترداد المتهمين الموجودين خارج المملكة، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

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أحدث التعليقات

فراشة السعادة..معلمه
رائع
عنتر فاضي جيبه
فيه شي غلط بالسالفة مدري عناد او تحدي او بلاهه او مكابرة .. اللي ضارب بتوجيهات الحكومة عرض الحائط مدري وش يحس فيه اذا لقطه الفيروس وقام يستجدي من ينقذه يانااااس اتعضوا من الدول اللي تشوفونها تراكم منتو بعيدين عنهم تراكم تصعبون الامور على الدوله في تطبيق اجراءتها ومنع انتشار المرض اسمعوا وعوا يكفي عناااااد ومهايط كبروا ادمغتكم الوضع خطير خطير واتخاذ الاسباب والتوكل على الله سيمنع باذن الله انتشاره
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
وزير صحتنا قال لايمكن وجود لقاح مباشر لكورنا لابد تجربته عام كامل واذا على قولتك ياترامب فيه فبانت المسرحيه انكم مجهزين اللقاح من فتره عام او اكثر وانه عندكم درايه بالفايرس
فريده من نوعها
من هي ياترا ؟؟😥
الملل
شكله متحول جنسي واضح من الصوت

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