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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 12 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

ويتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الدب هذا ماعنده مفاهمه🤓🤔
حامد سعيد
نورت في بلدك. وشرفت بلدك المملكة العربية السعودية. اهلاً وسهلاً بك بين. اهلك محبيك. واسرتكم الكريمه
ابو عمار
الله يشفيها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كورنا هاالصايع الضايع مابقى ولا قارة ما أفتر فيها جنن العالم والبشرية
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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