حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

ويتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.