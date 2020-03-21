" شيعة العراق " الإصرار على الجهل والاستهانة بالأرواح في أبهى صورها

بغداد (صدى):

في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة إجراءات صارمة وواضحة، بتعليق السفر إلة عدة دول، وتعليق العمرة مؤقتا، إضافة إلى إغلاق الحرم المكي لتطهيره حفاظا على زوار بيت الله الحرام، تجد شيعة العراق، مصرة على الجهل والحماقة، وتعريض بلادهم للخطر، في سبيل زيارة الأضرحة.

وأعرب العراقيون عن استياءهم من هذا المشهد اللا مسؤول، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن ذلك بمثابة كارثة إنسانية كبرى على الشعب العراقي

وتسائل عراقيون: " هل فيروس كورونا لا يصيب زوار الكاظم؟ ألم يمت الكاظم مسموما اليس هو بشر؟ " .

وكانت صدى قد نشرت مقطعا من زيارة الشيعة في بغداد لضريح موسى الكاظم، سابع الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية، ويقع ضريحه في بغداد على ضفاف نهر دجلة.

وكانت السلطات العراقية، فرضت حظر التجول في أكثر من نصف محافظات البلاد، للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن عدة دول إضافة إلى المملكة اتخذت إجراءات بتعليق الصلاة في المساجد، حيث أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية وقف صلاة الجماعة للصلوات الخمس في المساجد والاكتفاء بالأذان، وكذلك الإمارات.