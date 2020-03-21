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" شيعة العراق " الإصرار على الجهل والاستهانة بالأرواح في أبهى صورها

Time منذ 13 دقيقة
Views 1313
" شيعة العراق " الإصرار على الجهل والاستهانة بالأرواح في أبهى صورها

بغداد (صدى):
في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة إجراءات صارمة وواضحة، بتعليق السفر إلة عدة دول، وتعليق العمرة مؤقتا، إضافة إلى إغلاق الحرم المكي لتطهيره حفاظا على زوار بيت الله الحرام، تجد شيعة العراق، مصرة على الجهل والحماقة، وتعريض بلادهم للخطر، في سبيل زيارة الأضرحة.

وأعرب العراقيون عن استياءهم من هذا المشهد اللا مسؤول، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن ذلك بمثابة كارثة إنسانية كبرى على الشعب العراقي

وتسائل عراقيون: " هل فيروس كورونا لا يصيب زوار الكاظم؟ ألم يمت الكاظم مسموما اليس هو بشر؟ " .

وكانت صدى قد نشرت مقطعا من زيارة الشيعة في بغداد لضريح موسى الكاظم، سابع الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية، ويقع ضريحه في بغداد على ضفاف نهر دجلة.

وكانت السلطات العراقية، فرضت حظر التجول في أكثر من نصف محافظات البلاد، للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن عدة دول إضافة إلى المملكة اتخذت إجراءات بتعليق الصلاة في المساجد، حيث أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية وقف صلاة الجماعة للصلوات الخمس في المساجد والاكتفاء بالأذان، وكذلك الإمارات.

 

 

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أحدث التعليقات

مغابش
لنا الله
مغابش
والا يامحمد اتوقع انه قال له قول حاحا
زائر
عبدالعزيز بغلف مريض نفسي ويهلوس ويهذي وهو صاحي وهو نائم بسبب أن الهلال مرشح لنيل الكأسين . ومصيره مع الطخيم شهار بالطائف .........
زائر الفجر
الهلال منذ تأسيسيه بعدة سنوات تميز ببطولاته وحصدها تتابعا وبدأ يسيطر على البطولات المحلية التي تقام تحت رعاية وزارة العمل في وقتها وفي منتصف 70 م أنشئت رعاية الشباب بقيادة فيصل بن فهد وحصد الهلال بطولاتها الرسمية جميعها متتاليه والخليجية والعربية والأسيوية مما زاد حب الجمهور بجميع فئاته وانتماءته له وأزدادات شعبيته وتآلقه واصبح له جمهور عريض وينتشر بقوة في كل أرجاء الوطن العربي ووصلت شهرته أمريكا الجنوبية . وأزداد الحسد والغيرة في قلوب النصراويه الفاشلين وبعض الأندية التي حرضها إعلام النصر على الهلال . والآن الهلال أصبح عالياً ورفع سمعة السعودية والخليج والعرب عالياً مع ازدياد الحسد والغيرة للنصراويه . واصبح الهلال له جمهور يملكون المال ويدعمونه بقوة ولهم بعد نظر وأوصلوا الهلال إلى العالمية بكل أقتدار وننتظر الكثير من الهلال ونحن نشاهد المرضى النفسيين من إدارة وإعلام وجمهور نصراوي وهم يعضون على أيديهم بسبب فشل فريقهم للوصول إلى ما وصل اليه الأخرون وتآلق منافسهم كبير الكبار .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله أعلم

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