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الشرطة تكشف ملابسات القبض على مواطن ومقيمتين استهزأوا بالشعائر الدينية

Time منذ ساعتين
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الشرطة تكشف ملابسات القبض على مواطن ومقيمتين استهزأوا بالشعائر الدينية

الرياض (صدى):
تأكيدا لما نشرته " صدى " أمس الجمعة، حول سجود مواطن لفتاة، أمام أحد المساجد، كشفت شرطة مكة المكرمة ملابسات وتفاصيل الواقعة بعد الإطاحة بالمتورطين.

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري، عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي.

وأوضح أن المتورطين، هم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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أحدث التعليقات

مغابش
لنا الله
مغابش
والا يامحمد اتوقع انه قال له قول حاحا
زائر
عبدالعزيز بغلف مريض نفسي ويهلوس ويهذي وهو صاحي وهو نائم بسبب أن الهلال مرشح لنيل الكأسين . ومصيره مع الطخيم شهار بالطائف .........
زائر الفجر
الهلال منذ تأسيسيه بعدة سنوات تميز ببطولاته وحصدها تتابعا وبدأ يسيطر على البطولات المحلية التي تقام تحت رعاية وزارة العمل في وقتها وفي منتصف 70 م أنشئت رعاية الشباب بقيادة فيصل بن فهد وحصد الهلال بطولاتها الرسمية جميعها متتاليه والخليجية والعربية والأسيوية مما زاد حب الجمهور بجميع فئاته وانتماءته له وأزدادات شعبيته وتآلقه واصبح له جمهور عريض وينتشر بقوة في كل أرجاء الوطن العربي ووصلت شهرته أمريكا الجنوبية . وأزداد الحسد والغيرة في قلوب النصراويه الفاشلين وبعض الأندية التي حرضها إعلام النصر على الهلال . والآن الهلال أصبح عالياً ورفع سمعة السعودية والخليج والعرب عالياً مع ازدياد الحسد والغيرة للنصراويه . واصبح الهلال له جمهور يملكون المال ويدعمونه بقوة ولهم بعد نظر وأوصلوا الهلال إلى العالمية بكل أقتدار وننتظر الكثير من الهلال ونحن نشاهد المرضى النفسيين من إدارة وإعلام وجمهور نصراوي وهم يعضون على أيديهم بسبب فشل فريقهم للوصول إلى ما وصل اليه الأخرون وتآلق منافسهم كبير الكبار .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله أعلم

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