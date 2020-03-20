الشرطة تكشف ملابسات القبض على مواطن ومقيمتين استهزأوا بالشعائر الدينية

الرياض (صدى):

تأكيدا لما نشرته " صدى " أمس الجمعة، حول سجود مواطن لفتاة، أمام أحد المساجد، كشفت شرطة مكة المكرمة ملابسات وتفاصيل الواقعة بعد الإطاحة بالمتورطين.

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري، عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي.

وأوضح أن المتورطين، هم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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