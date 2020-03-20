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" ناسا " تعلق العمل على بناء صاروخ بسبب الفيروس المستجد

Time منذ ساعة
Views 1482
" ناسا " تعلق العمل على بناء صاروخ بسبب الفيروس المستجد

واشنطن (صدى):
علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "آرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأبان رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، في تصريح له مساء أمس أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

وأفاد أن قرار الإغلاق لمركز ستينيس جاء بعد ارتفاع عدد حالات المصابة بكوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه، وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس.

ولفت النظر إلى أن الوكالة ستعلق مؤقتًا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق من ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

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أحدث التعليقات

Hyt
الشريحه مجانا بدون نت لكن لا زم تشحن عشان تفعل الشريحه 😁😁😁😁😁
ام فيصل
انا بمتوسط ٣ وابي وضيفه دخلي ماعندي صعععبه ابضروف
ابو ليلى المهلهل
عارفين انك ماراح تجيهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... يادافع البلا يا الله ..
ابو محمد
بعد بعد باقي علوم كثيره ... ... اعوذ باالله من حالها وما فال الاجواد فالها ...

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