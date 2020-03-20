calendar

ترامب: طهران ينفقوا أموال الشعب على طموحاتهم النووية

Time منذ 14 دقيقة
Views 1284
ترامب: طهران ينفقوا أموال الشعب على طموحاتهم النووية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قادة ‎طهران ينفقون أموال الشعب الإيراني على طموحاتهم النووية والصاروخية.

وتحدث «ترامب» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، عن الإعفاء المؤقت عن القروض الطلابية، مع تفعيل تشريع لمنح إجازات طبية لبعض العمال، وتسريع استخدام بعض العقاقير، والعمل على توصيل مدفوعات مباشرة للعائلات.

وذكر ترامب أنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى المستويات، مبيناً أنه سيتم توفير الدعم للشركات الصغيرة، حيث إن الحكومة الفيدرالية تدخلت لمساعدة الولايات.

وكانت الولايات المتحدة بعثت برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها فى معزل عن العالم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

دعبس
هذا اكيد يبي فرقاهم
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه ياضيافة الندم..
خالد
والله الفار فك الامساك اللي معها
البرفسور حنس
حتى لو بلغت... ميدير الدوريه يطلع ولد عمه شليويح..يعني مسنود
مغرد
الله اشوف تجمعات ابلغ عنهم التزموا البيوت

أخر الأخبار

وزير الشؤون الإسلامية يحذر من تشكيك الإخوان المسلمين في العلماء
وزير الشؤون الإسلامية يحذر من تشكيك الإخوان المسلمين في العلماء
Time منذ 7 دقائق Views 1194
ترامب: طهران ينفقوا أموال الشعب على طموحاتهم النووية
ترامب: طهران ينفقوا أموال الشعب على طموحاتهم النووية
Time منذ 14 دقيقة Views 1284
بالصور.. إغلاق 68 محلا ومركزان تجاريان خالفوا القرارات الاحترازية في الرياض
بالصور.. إغلاق 68 محلا ومركزان تجاريان خالفوا القرارات الاحترازية في الرياض
Time منذ 15 دقيقة Views 1299
مغربيات أمام سفارتهم في الامارات : شوفوا السفارات السعودية حول العالم ايش سوت لمواطنينها
مغربيات أمام سفارتهم في الامارات : شوفوا السفارات السعودية حول العالم ايش سوت لمواطنينها
Time منذ 17 دقيقة Views 419
مذيعة فرنسية مر من بين رجولها فأر وجابت العيد
مذيعة فرنسية مر من بين رجولها فأر وجابت العيد
Time منذ 18 دقيقة Views 483
فرنسيين يحتفلون بمرضيين في العزل من البلكونات
فرنسيين يحتفلون بمرضيين في العزل من البلكونات
Time منذ 19 دقيقة Views 193
الأمن العام يتدخل لتنظيم الدور في أحد مخابز الاردن
الأمن العام يتدخل لتنظيم الدور في أحد مخابز الاردن
Time منذ 20 دقيقة Views 239
وليد الفراج يعاود الظهور الإعلامي مجددا 
وليد الفراج يعاود الظهور الإعلامي مجددا 
Time منذ 20 دقيقة Views 1471
حفلة من شرفات امستردام
حفلة من شرفات امستردام
Time منذ 21 دقيقة Views 181
شاهد.. حكاية مؤثرة لأصغر طفل في الحجر الصحي بالرياض
شاهد.. حكاية مؤثرة لأصغر طفل في الحجر الصحي بالرياض
Time منذ 30 دقيقة Views 1944