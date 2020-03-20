ترامب: طهران ينفقوا أموال الشعب على طموحاتهم النووية

واشنطن (صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قادة ‎طهران ينفقون أموال الشعب الإيراني على طموحاتهم النووية والصاروخية.

وتحدث «ترامب» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، عن الإعفاء المؤقت عن القروض الطلابية، مع تفعيل تشريع لمنح إجازات طبية لبعض العمال، وتسريع استخدام بعض العقاقير، والعمل على توصيل مدفوعات مباشرة للعائلات.

وذكر ترامب أنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى المستويات، مبيناً أنه سيتم توفير الدعم للشركات الصغيرة، حيث إن الحكومة الفيدرالية تدخلت لمساعدة الولايات.

وكانت الولايات المتحدة بعثت برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها فى معزل عن العالم.