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بعد أن وثقها مواطن بلدية أضم تعقب على خبر " إبل سائبه " ترعى بإحدى الحدائق

Time منذ ساعة
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بعد أن وثقها مواطن بلدية أضم تعقب على خبر " إبل سائبه " ترعى بإحدى الحدائق

حامد العمري (صدى):
عقبت بلدية محافظة أضم على ما نشر في " صدى " تحت عنوان " بالصور.. مواطن يوثق " إبل سائبة " ترعى في حديقة بأضم والبلدية تعلق .

حيث ذكرت البلدية أنه تعقيباً على مانشر في صحيفة صدى عن وجود إبل ترعى داخل ممشى ضاحية العزيزية ، تود بلدية محافظة أضم أن توضح أن ممشى ضاحية العزيزية تحت الصيانه ، ولا يوجد فيه اي مزروعات وتولي موضوع الأغنام والإبل التي يتركها أصحابها في الشوارع ، جل الإهتمام.

وقد تم التحفظ على العديد منها وتم تطبيق النظام بحق المخالفين إلا أن هذه الظاهرة إن لم يتعاون الملاك مع البلدية في تحريز مواشيهم فلن نستطيع القضاء عليها.

ونتطلع إلى تفهّمهم وتعاونهم مع البلدية لتحريز مواشيهم ، وعدم تركها سائبة في الشوارع علماً بأنه سيتم تطبيق النظام على من يخالف ذلك.

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بالصور.. مواطن يوثق " إبل سائبة " ترعى في حديقة بأضم والبلدية تعلق

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أحدث التعليقات

دعبس
هذا اكيد يبي فرقاهم
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه ياضيافة الندم..
خالد
والله الفار فك الامساك اللي معها
البرفسور حنس
حتى لو بلغت... ميدير الدوريه يطلع ولد عمه شليويح..يعني مسنود
مغرد
الله اشوف تجمعات ابلغ عنهم التزموا البيوت

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