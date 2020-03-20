calendar

بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل لقاء بين الملك فهد وصدام حسين وموقف المملكة من بئر العبد

Time منذ 17 دقيقة
Views 1421
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل لقاء بين الملك فهد وصدام حسين وموقف المملكة من بئر العبد

الرياض (صدى):
أكد الرئيس الأسبق للاستخبارات العامة السعودية الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، أن المملكة لا علاقة لها إطلاقا بحادثة تفجير بئر العبد عام 1985م.

وأضاف الفيصل، خلال برنامج «في السطر»، أن الأمر كان بسبب إدعاءات بعض الجهات، حيث تم الترويج لذلك من قبل إيران وإسرائيل، في محاولة لتشويه المملكة بإدعاء أنها تقوم بمثل هذه العمليات.

وقال: «موقف جماعة الإخوان المسلمين من غزو الكويت أغضبنا، وهذا ماحدث بعد لقاء وفد الإخوان بالأمير نايف بن عبدالعزيز أثناء الحرب».

وأشار إلى أنه في بداية الحرب العراقية الإيرانية، أو قبل الحرب نفسها كان هناك تواصل بين صدام حسين والملك فهد رحمهما الله، ولم بلغ صدام الملك فهد بأنه سيحجب على إيران أو أنه سيبدأ حملة عسكرية، ولكن في إطار الحديث أن إيران تشهد انشقاقات بعد مجيء الخميني.

وأوضح أن «صدام عبر عن أن هذه قد تكون فرصة، للاستفادة من هذا الانشقاق في إيران ليس لغزوهم وإنما للتأثير على الأوضاع هناك، والملك فهد رحمه الله أدرك أن صدام قد يتدخل في إيران، فقال الأفضل أن يتركوا الإيرانيين لنفسهم».

واستكمل: «سأل صدام الملك فهد إن كان خائفا منهم، فأخبره بأنها ليست مسألة خوف، ولكن قد يؤدي التدخل في شئونهم إلى العكس وأن بتوحدوا ضده، ويصبحون كتلة وهذا ما حدث».

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
أوافقك تماماً يا أخ ابو ليث ،، .. بأن الفايروس ماهو طبيعي ، وسبق ان علقت على موضوع الفايروس في بداية بدايته في الصين ( بأنه مصنّع مخبرياً وليس طبيعياً ) ، وكنت اقصد بأنه مصنع في الصين نفسها ... .. أنا لا أبرر لأمريكا ولا لإيران الخبيثه ولا أستبعد أياً منهما عن فعل كل رذيله وعن ما يؤذي البشريه .. ولكن كونه في الصين ، فاالأقرب انه صنِّع في الصين لأهدافهم العسكريه ، ولكنه خرج بطريقة او بأخرى من مختبراتهم ،، وربما ، اقول ربما يكون من أمريكا او إيران لأنهما للشر وحب السيطره أقرب ، بل ينفردا بهاتين الصفتين عن بقية دول العالم .. وسهلة على أيٍ منهما نشره في الصين لإبعاد الشبهات عنه .. .. هذا والله اعلم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هادي جيبران
الي عايش علا البلاط السلطاني مهب مثل عايش على القشاش
البرفسور حنس
ابا اعرف رايكم... من الي يبا حنس يواصل التعليقات... من الي ما يبا حنس يواص...

أخر الأخبار

بعد أن وثقها مواطن بلدية أضم تعقب على خبر " إبل سائبه " ترعى بإحدى الحدائق
بعد أن وثقها مواطن بلدية أضم تعقب على خبر " إبل سائبه " ترعى بإحدى الحدائق
Time منذ دقيقة Views 1036
بالفيديو.. عضو بـ " الشورى " : الوباء المنتشر يزيد من التحدي أمام الحكومات لتنشيط الاقتصاد
بالفيديو.. عضو بـ " الشورى " : الوباء المنتشر يزيد من التحدي أمام الحكومات لتنشيط الاقتصاد
Time منذ 15 دقيقة Views 1186
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل لقاء بين الملك فهد وصدام حسين وموقف المملكة من بئر العبد
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل لقاء بين الملك فهد وصدام حسين وموقف المملكة من بئر العبد
Time منذ 17 دقيقة Views 1421
تنبيه متقدم للجوف: هطول أمطار وتدني الرؤية الأفقية
تنبيه متقدم للجوف: هطول أمطار وتدني الرؤية الأفقية
Time منذ 30 دقيقة Views 1334
المرور: تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة 
المرور: تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة 
Time منذ 45 دقيقة Views 1593
الفيروس القاتل «كورونا»
الفيروس القاتل «كورونا»
Time منذ 47 دقيقة Views 346
زوج يفاجئ زوجاته الثلاث بسيارة لكل واحدة منهم
زوج يفاجئ زوجاته الثلاث بسيارة لكل واحدة منهم
Time منذ 48 دقيقة Views 1005
تضحية الأم من أجل صغيرها
تضحية الأم من أجل صغيرها
Time منذ 50 دقيقة Views 436
بالفيديو.. الشرطة لشخص بملابس تنكرية: «الحظر يشمل الديناصورات أيضا»
بالفيديو.. الشرطة لشخص بملابس تنكرية: «الحظر يشمل الديناصورات أيضا»
Time منذ 50 دقيقة Views 217
في لقاء قديم .. وليد الفراج لوجدي الطويل متى أقولك مبروك الدوري
في لقاء قديم .. وليد الفراج لوجدي الطويل متى أقولك مبروك الدوري
Time منذ 51 دقيقة Views 260