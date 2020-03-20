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المرور: تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة 

Time منذ 45 دقيقة
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المرور: تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة 

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة.

وأضافت إدارة المرور خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " بناء عل توجيهات وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل تقرر تمديد ساعات دخول الشاحنات إلى المدن والخروج منها مراعاة للظروف الراهنة اعتبارا من مساء هذا اليوم الجمعة 25 – 7 – 1441 هجرية وبما لا يؤثر عل الحركة المرورية على أن تتم العودة لتطبيق أوقات المنع في كافة المدن بعد انتهاء الحالة " .

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " الجديد كوفيد 19 وقالت الوزارة إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
أوافقك تماماً يا أخ ابو ليث ،، .. بأن الفايروس ماهو طبيعي ، وسبق ان علقت على موضوع الفايروس في بداية بدايته في الصين ( بأنه مصنّع مخبرياً وليس طبيعياً ) ، وكنت اقصد بأنه مصنع في الصين نفسها ... .. أنا لا أبرر لأمريكا ولا لإيران الخبيثه ولا أستبعد أياً منهما عن فعل كل رذيله وعن ما يؤذي البشريه .. ولكن كونه في الصين ، فاالأقرب انه صنِّع في الصين لأهدافهم العسكريه ، ولكنه خرج بطريقة او بأخرى من مختبراتهم ،، وربما ، اقول ربما يكون من أمريكا او إيران لأنهما للشر وحب السيطره أقرب ، بل ينفردا بهاتين الصفتين عن بقية دول العالم .. وسهلة على أيٍ منهما نشره في الصين لإبعاد الشبهات عنه .. .. هذا والله اعلم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
البرفسور حنس
ابا اعرف رايكم... من الي يبا حنس يواصل التعليقات... من الي ما يبا حنس يواص...
أستغفر الله
أستغفر الله العظيم ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا هذا إنسان سفيه وذليل أذل نفسه
Mohammad HASOUNA
الله يجزاهم خير

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