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سفارة فرنسا بالقاهرة تدحض أكاذيب قناة الجزيرة حول الوباء القاتل  

Time منذ ساعة
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سفارة فرنسا بالقاهرة تدحض أكاذيب قناة الجزيرة حول الوباء القاتل  

القاهرة (صدى):
أدحضت سفارة فرنسا في القاهرة أكاذيب  قناة الجزيرة القطرية بشأن خطاب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه للجالية الفرنسية، الذي علق فيه على أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان لها: " الخطاب قد تمت ترجمته بصورة محرفة ومغالطة للحقيقة لأغراض جدلية " .

ولفتت إلي أن الترجمة لم تعكس إطلاقًا روح التضامن الكامل الذي تتبناه فرنسا مع مصر تجاه الأزمة، والتي أعرب عنها السفير خلال الفيديو الذي تم نشره أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبانت السفارة: " قد تحدث السفير في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بالكوفيد 19 فيروس كورونا، عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر " .

وأردفت: " تحدث السفير خلال الفيديو عن أن السفارة ستعمل على مدار 24 ساعة في خدمة الجالية الفرنسية، مطالبًا إياهم بالاحتياطات اللازمة في الفترة الحالية " .

وكانت قناة الجزيرة قامت بتحريف تصريحات السفير الفرنسي في القاهرة، ونقلت على لسانه أن مصر ستصبح مركزًا لوباء كورونا، وطالب الرعايا الفرنسيين بالرحيل الفوري من البلاد.

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أحدث التعليقات

Mohammad HASOUNA
الله يجزاهم خير
البرفسور حنس
إمارة منطقة مكة @makkahregion ٤ د #شرطة_منطقة_مكة تُلقي القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بـ #جدة .. تمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما #شخص_يسجد_لفتاة ..... هذا الخبر نزل من دقيقه فقط.. وانا قبل ساعه ومن نظره ..اكدت لكم انه بجده.... ما شاء الله تبارك الله د.حنس داهية العرب وفخر للوطن
ابو محمد
شفت شلون ...!!؟ .. يعني صُنِّع وتسرب في افغانستان ، ولا جاهم ضرر في افغانستان ، وتفشى من يوم واحد في ووهان في الصين وانتشر من الصين ,,, على شان يُنسب عن الصين ,, شف شلون حيوكة الكلام ...!!؟ .. هذي الحيوكه هي خطبة الطاغوت خامنئي في إيران ، أضافوا عليها ونسّقوا سيناريوهاتها ، وحيثياتها تصديقاً لكلام الطاغوت الإيراني .. ونشرتها عايشه الرشيد من الكويت ، وتناقلوها الجهله مصدقين فيها .. .. وماهي إلا خطبة الشيطان الأكبر .. وأنا متأكد بأن الكثير ممن ينقلونها يجهلون او يتجاهلون حقيقتها ... ... اللهم رد كيد كل مزور في نحره واكفتا اللهم شره .. آمين .. .. شكراً اخوي الشماليه الغربيه ، على كاالكلام المتعقل .. ... بيض الله وجهك وأنار بصيرتك .. آمين ..
نادر
اشتغل المرور لا ومع كورونا
خالد
صلاة الجمعه له شروط . اما ترقى لسطح وتصلي الجمعه جديدة على كل حال لكل امرء مانوى .

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