سفارة فرنسا بالقاهرة تدحض أكاذيب قناة الجزيرة حول الوباء القاتل  

القاهرة (صدى):

أدحضت سفارة فرنسا في القاهرة أكاذيب قناة الجزيرة القطرية بشأن خطاب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه للجالية الفرنسية، الذي علق فيه على أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان لها: " الخطاب قد تمت ترجمته بصورة محرفة ومغالطة للحقيقة لأغراض جدلية " .

ولفتت إلي أن الترجمة لم تعكس إطلاقًا روح التضامن الكامل الذي تتبناه فرنسا مع مصر تجاه الأزمة، والتي أعرب عنها السفير خلال الفيديو الذي تم نشره أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبانت السفارة: " قد تحدث السفير في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بالكوفيد 19 فيروس كورونا، عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر " .

وأردفت: " تحدث السفير خلال الفيديو عن أن السفارة ستعمل على مدار 24 ساعة في خدمة الجالية الفرنسية، مطالبًا إياهم بالاحتياطات اللازمة في الفترة الحالية " .

وكانت قناة الجزيرة قامت بتحريف تصريحات السفير الفرنسي في القاهرة، ونقلت على لسانه أن مصر ستصبح مركزًا لوباء كورونا، وطالب الرعايا الفرنسيين بالرحيل الفوري من البلاد.