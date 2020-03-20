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الجزيرة تتجاهل تقرير " العفو الدولية " عن انتشار فيروس كورونا بين العمال في قطر

Time منذ ساعة
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الجزيرة تتجاهل تقرير " العفو الدولية " عن انتشار فيروس كورونا بين العمال في قطر

نايف السالم (صدى):
تجاهلت قناة الجزيرة القطرية، بوق نظام الحمدين الأول الذي يُروج لسياساته الوضيعة، تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع العمل في الدوحة بالتزامن مع انتشار الفيروس الجديد.

وكانت قناة الجزيرة، أول من ينقل تصريحات " العفو الدولية " إذا انتقدت دول المقاطعة لقطر بل إنها كانت تنشره في نبأ عاجل لها وتفرد له برامج كاملة، لكن عندما أصبح الأمر ضدها أصبحت لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر، الدوحة –وهي بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين - قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء بـفيروس كورونا.

وأكدت أن هؤلاء العمال المهاجرين والمحاصرين يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس، ومن المعروف أن معسكرات سكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية ما يعني أن العمال هم حتماً أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

وطالبت المنظمة، الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز.

كما دعت قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل ومن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

من جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد : " أي انتقاد من منظمة العفو الدولية للدول المقاطِعة أو المحاصِرة لقطر -سمِّها ما شئت- كانت الجزيرة تبثه كعاجل وتفرد له برامج كاملة لمناقشته، هل تفعل قناة الرأي والرأي الآخر هذا الآن؟ " .

يذكر أن " صدى " كانت قد نشرت تقريرًا على لسان عامل في قطر يكشف عن أوضاعهم هناك وكيف يوضعون في حجر ليس صحيًا ولا يوجد به مقومات الحياة، وبعيدين عن المدينة.

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أحدث التعليقات

Mohammad HASOUNA
الله يجزاهم خير
البرفسور حنس
إمارة منطقة مكة @makkahregion ٤ د #شرطة_منطقة_مكة تُلقي القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بـ #جدة .. تمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما #شخص_يسجد_لفتاة ..... هذا الخبر نزل من دقيقه فقط.. وانا قبل ساعه ومن نظره ..اكدت لكم انه بجده.... ما شاء الله تبارك الله د.حنس داهية العرب وفخر للوطن
ابو محمد
شفت شلون ...!!؟ .. يعني صُنِّع وتسرب في افغانستان ، ولا جاهم ضرر في افغانستان ، وتفشى من يوم واحد في ووهان في الصين وانتشر من الصين ,,, على شان يُنسب عن الصين ,, شف شلون حيوكة الكلام ...!!؟ .. هذي الحيوكه هي خطبة الطاغوت خامنئي في إيران ، أضافوا عليها ونسّقوا سيناريوهاتها ، وحيثياتها تصديقاً لكلام الطاغوت الإيراني .. ونشرتها عايشه الرشيد من الكويت ، وتناقلوها الجهله مصدقين فيها .. .. وماهي إلا خطبة الشيطان الأكبر .. وأنا متأكد بأن الكثير ممن ينقلونها يجهلون او يتجاهلون حقيقتها ... ... اللهم رد كيد كل مزور في نحره واكفتا اللهم شره .. آمين .. .. شكراً اخوي الشماليه الغربيه ، على كاالكلام المتعقل .. ... بيض الله وجهك وأنار بصيرتك .. آمين ..
نادر
اشتغل المرور لا ومع كورونا
خالد
صلاة الجمعه له شروط . اما ترقى لسطح وتصلي الجمعه جديدة على كل حال لكل امرء مانوى .

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