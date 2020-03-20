الجزيرة تتجاهل تقرير " العفو الدولية " عن انتشار فيروس كورونا بين العمال في قطر

نايف السالم (صدى):

تجاهلت قناة الجزيرة القطرية، بوق نظام الحمدين الأول الذي يُروج لسياساته الوضيعة، تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع العمل في الدوحة بالتزامن مع انتشار الفيروس الجديد.

وكانت قناة الجزيرة، أول من ينقل تصريحات " العفو الدولية " إذا انتقدت دول المقاطعة لقطر بل إنها كانت تنشره في نبأ عاجل لها وتفرد له برامج كاملة، لكن عندما أصبح الأمر ضدها أصبحت لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر، الدوحة –وهي بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين - قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء بـفيروس كورونا.

وأكدت أن هؤلاء العمال المهاجرين والمحاصرين يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس، ومن المعروف أن معسكرات سكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية ما يعني أن العمال هم حتماً أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

وطالبت المنظمة، الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز.

كما دعت قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل ومن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

من جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد : " أي انتقاد من منظمة العفو الدولية للدول المقاطِعة أو المحاصِرة لقطر -سمِّها ما شئت- كانت الجزيرة تبثه كعاجل وتفرد له برامج كاملة لمناقشته، هل تفعل قناة الرأي والرأي الآخر هذا الآن؟ " .

يذكر أن " صدى " كانت قد نشرت تقريرًا على لسان عامل في قطر يكشف عن أوضاعهم هناك وكيف يوضعون في حجر ليس صحيًا ولا يوجد به مقومات الحياة، وبعيدين عن المدينة.

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