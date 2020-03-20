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بالفيديو.. المطلق يحذر من الاستخفاف بالبقاء في المنزل: «سينقلون الأمراض»

Time منذ 19 دقيقة
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بالفيديو.. المطلق يحذر من الاستخفاف بالبقاء في المنزل: «سينقلون الأمراض»

الرياض (صدى):
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أهمية الالتزام بالمنزل في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة؛ قد يكونوا سببًا في نقل المرض.

وأضاف خلال رسالة وجهها للمستهترين عبر مقطع فيديو على حسابه بـ«تويتر»: «هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك إمراة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا».

وعلق على حججهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومنها قوله: «اعقلها وتوكل»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يورد ممرض على مصح»، قائلا إنه يجب الأخذ بالاحتياطات، واستغلال البقاء في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
تفوا عليك... هذا قدرك ...الوكاد انه مجنس واتوقع يكون من حقونين جده... عربي اصيل ما يسويها وهو كافر فكيف وهو مسلم..
بلبل البحر
اللهم اكشف عنا هذه الغمة
ابو محمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... .. جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
عسى خير
tawaq
مهازل الاندية بدأت لان الوزارة مددت الدعم لسنتين قادمتين على الوزارة ان تحدد السقف الاعلى للدعم او ان تستغل الاندية المهددة بالهبوط لجلب ميسي ورونالدوا ونجوم العلم

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