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" النقل " توجه بالعمل على المواطنين وتعقيم المركبات بعد قرار تعليق نشاط الأجرة

Time منذ 38 دقيقة
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" النقل " توجه بالعمل على المواطنين وتعقيم المركبات بعد قرار تعليق نشاط الأجرة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للنقل، بيانًا بشأن تعليق نشاط الأجرة واستمرار نشاط النقل عبر تطبيقات توجيه المركبات، ابتداء من يوم غد السبت 21 مارس 2020 ولمدة 14 يومًا.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت منعا لتجوال سيارات الأجرة، وتخفيفا لحركة التنقل وتقليص ساعات العمل الغير ضرورية ودور هذا في الحد من احتمالية انتقال العدوى، ولضمان تلبية حاجة المجتمع للتنقل للضرورة.

وأضافت، أنه تم الاعتماد على التقنية من خلال السيارات الخاصة الموجهة عبر التطبيقات والتي يمكن من خلالها تتبع المركبة والسائق والراكب، والتي لا تعطي مجالا لأي احتمالية تجوال أو نقل للركاب من مواقع غير معروفة أو العمل لفترات طويلة.

وشددت الهيئة على منشآت توجيه المركبات المرخصة أهمية الالتزام بالتالي:

1. قصر العمل على المواطنين السعوديين بسياراتهم الخاصة.

2. عدم السماح بعمل الفئات التالية ممن يعاني من أمراض تنفسية، نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة (الأورام، الأمراض المزمنة، المرأة الحامل).

3. تعقيم المركبات قبل بدء الخدمة وبعد كل رحلة وعند انتهاء الخدمة وعلى منشآت توجيه المركبات التحقق من التزام السائقين بذلك.

4. الالتزام بالنقل داخل المدن.

5. عدم النقل بين المدن.

6. عدم مشاركة الرحلات.

7. توفير معقم داخل المركبة وكمامات واقية وإلزام السائق والركاب بارتدائها طوال فترة الرحلة.

وتضمنت الإجراءات تعليق نشاط الأجرة لمدة (14) أربعة عشر يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت الموافق 21 مارس 2020 باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات الحركة النقل الجوي بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، وقصر عمل نقل الركاب على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات ولا يشمل التعليق السيارات المتعاقدة مع القطاعات الحيوية مثل الصحة والمنشآت الخدمية، ومنشآت السلع الأساسية مثل الغذاء الطاقة الماء والاتصالات.

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أحدث التعليقات

tawaq
مهازل الاندية بدأت لان الوزارة مددت الدعم لسنتين قادمتين على الوزارة ان تحدد السقف الاعلى للدعم او ان تستغل الاندية المهددة بالهبوط لجلب ميسي ورونالدوا ونجوم العلم
القرشي
أللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم نسألك بعظمتك وبقدرتك وبرحمتك أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء ومن كل وباء لا نعلم عنه شيء وانت وحدك تعلم كل شيء يارب العالمين ... امين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد
كن في عزٍ وكرامه .. .. بعكس الآن في حكومة الملااالي ..

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