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الصحة: تسجيل 70 حالة إصابة جديدة في المملكة والعدد وصل إلى (344) مصاب

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الصحة: تسجيل 70 حالة إصابة جديدة في المملكة والعدد وصل إلى (344) مصاب

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.

وقد تم عزل الحالات الـ(11) مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي (58) حالة؛ هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة في مدينة الرياض، و(11) حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع " مركز اتصال الصحة 937 " ، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى أكثر من 180 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

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أحدث التعليقات

tawaq
مهازل الاندية بدأت لان الوزارة مددت الدعم لسنتين قادمتين على الوزارة ان تحدد السقف الاعلى للدعم او ان تستغل الاندية المهددة بالهبوط لجلب ميسي ورونالدوا ونجوم العلم
القرشي
أللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم نسألك بعظمتك وبقدرتك وبرحمتك أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء ومن كل وباء لا نعلم عنه شيء وانت وحدك تعلم كل شيء يارب العالمين ... امين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد
كن في عزٍ وكرامه .. .. بعكس الآن في حكومة الملااالي ..

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