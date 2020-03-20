شاهد.. بريطانيون يحتقرون أنفسهم بعد إفراغهم المتاجر

لندن (صدى):

شنّ مجموعة من البريطانيين، هجوم حاد على المشترين الذين أفرغوا رفوف المتاجر، وقاموا بتخزين المواد الغذائية، خوفًا من الفيروس الجديد.

وأكد الطرف الغاضب، أن الآخرين أفرغوا المتاجر بمنتهى الأنانية، على الرغم من أن غيرهم في أمس الحاجة إلى تلك المواد الغذائية، مشيرين إلى أن المتاجر الكبرى تُعين الآن آلاف الموظفين الإضافيين للمساعدة في مواجهة الطلب المتزايد من المتسوقين.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول عدد حالات الإصابة بالفيروس الجديد المؤكدة في بريطانيا إلى 3346 حالة ووفاة 145، في حين بدأ العمال في العمل عن بعد.

وأوضح تقرير بريطاني ترجمته " صدى " ، أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعًا في عدد المتسوقين الذين يُفرغون المتاجر، تاركين العديد من كبار السن في بريطانيا والعاملين الرئيسيين الذين يعملون لساعات طويلة .

من جانبه، حث رئيس الوزراء البريطاني، الجمهور على التوقف عن " الشراء الجماعي" ، قائلاً إنه لا يوجد "سبب" لذلك، مطالبًا أن يتسوقوا بعقل ويأخذوا بعين الاعتبار الآخرين.

كان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يحتقرون المتسوقين الذين يأخذون أكثر من حصتهم العادلة من البقالة الثمينة باستخدام وسم stophoarding أي توقف عن التخزين، داعين مواطنيهم إلى مراعاتهم وأخذ ما يحتاجون إليه فقط.