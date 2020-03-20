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شاهد.. إحصائية توضح عدد الإصابات بالوباء المنتشر في مختلف مدن المملكة

Time منذ 57 دقيقة
Views 2926
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شاهد.. إحصائية توضح عدد الإصابات بالوباء المنتشر في مختلف مدن المملكة

الرياض (صدى):
أظهر رسم بياني إحصائي أرقام إصابات كورونا بمختلف مدن المملكة منذ إعلان وزارة الصحة عن أول مصاب مطلع شهر مارس.

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات كورونا والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

وكانت الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 120 مليار ريال.

وتمثلت هذه المبادرة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد.

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أحدث التعليقات

tawaq
مهازل الاندية بدأت لان الوزارة مددت الدعم لسنتين قادمتين على الوزارة ان تحدد السقف الاعلى للدعم او ان تستغل الاندية المهددة بالهبوط لجلب ميسي ورونالدوا ونجوم العلم
القرشي
أللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم نسألك بعظمتك وبقدرتك وبرحمتك أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء ومن كل وباء لا نعلم عنه شيء وانت وحدك تعلم كل شيء يارب العالمين ... امين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد
كن في عزٍ وكرامه .. .. بعكس الآن في حكومة الملااالي ..

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