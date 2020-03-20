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زواج في زمن الكورونا وسط بيروت
منذ ساعة
700
1
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أحدث التعليقات
tawaq
مهازل الاندية بدأت لان الوزارة مددت الدعم لسنتين قادمتين على الوزارة ان تحدد السقف الاعلى للدعم او ان تستغل الاندية المهددة بالهبوط لجلب ميسي ورونالدوا ونجوم العلم
القرشي
أللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم نسألك بعظمتك وبقدرتك وبرحمتك أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء ومن كل وباء لا نعلم عنه شيء وانت وحدك تعلم كل شيء يارب العالمين ... امين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد
كن في عزٍ وكرامه .. .. بعكس الآن في حكومة الملااالي ..
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