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هولندا تلجأ لتخزين البصل بكميات هائلة مع ازدياد الإصابات بالفيروس الجديد

Time منذ 11 ساعة
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هولندا تلجأ لتخزين البصل بكميات هائلة مع ازدياد الإصابات بالفيروس الجديد

أمستردام (صدى):
بالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات بالفيروس الجديد في هولندا، أقبل الهولنديون على شراء كميات كبيرة من " البصل " باعتباره منتج صحي ويبقى لفترة طويلة.

ودعا مسؤول هولندي، الشركات المسؤولة إلى توفير البل في جميع المتاجر الكبرى وبكميات كبيرة حتى يتسنى للجمهور شراءه في الأزمة الحالية.

وكشف تقرير هولندي ترجمته " صدى " ، أن شاحنات محملة بكميات هائلة من البصر تتحرك ذهابًا وإيابًا على جميع المتاجر، إذ ارتفع الطلب بقوة عند التجار.

وأضاف المسؤول الهولندي، أن إغلاق المطاعم كإجراء احترازي لم يؤثر على الطلب، إذ أن المطاعم لا تغطي سوى جزء صغير من إجمالي مبيعات البصل.

وأشار الموقع الإلكتروني للقطاع الزراعي في هولندا، إلى أن المتاجر الكبرى تقوم بالفعل بتخزين المزيد من البصل.

وأفاد التقرير، بأن شاحنات البصل تستمر في التجول رغم صرامة الإجراءات الاحترازية، في حين لم يترفع السعر للمستهلكين كثيرًا، ولا يُتوقع زيادة الأسعار كذلك إذ أن لا أحد يريد أن يظهر كمستغل للأزمة الحالية.

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أحدث التعليقات

ابو علي
شهرين على الاقل تشارك بهما البنوك ابناء الوطن واقل عمل تقدمه الينوك لانها دلئما بعيدة عن المساهمة فيالوطن
ابووسام
اتركو الخلق للخالق
ابو عمار
عساهم احتجزو العروسين مع بعض
ابو عمار
الله غني عن وجهك المقرف
بندر الحربي
اللهم لاشماتا...... يااااااربي لك الحمد

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