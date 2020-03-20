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أسرار إنجذاب الرجل إلى المرأة القصيرة

Time منذ 13 ساعة
Views 1687
Comment 7
أسرار إنجذاب الرجل إلى المرأة القصيرة

أميرة خالد (صدى):
تتمتع المرأة القصيرة بصفات جميلة تميزها عن غيرها من النساء مثل الأنوثة الطاغية، فالمرأة قصيرة القامة تتمتع بأنوثة طاغية مقارنة بالنساء ذو القامة الطويلة.

وتتميز المرأة القصيرة بالرقة والنعومة، الجاذبية والجمال، خفة الظل وجمال الروح، خصوبتها العالية.

وتعتبر المرأة القصيرة مميزة عن باقي النساء بسبب النشاط والحيوية لأنها خفيفة الحركة ولديها همة ونشاط.

وينجذب الرجل للمرأة القصيرة لكونها شعلة من النشاط وهو أمر محفز له ليكون كذلك، نجاح علاقتها مع الرجل من الأسباب القوية التي تقف وراء إنجذاب الرجل إلى المرأة القصيرة.

ويعد قصر قامة المرأة له دلالات عميقة على نجاح العلاقة بينها وبين الرجل بسبب إنسجامهما معا، إرتفاع معدلات الخصوبة لدى المرأة القصيرة يزيد من إنجذاب الرجل إليها.

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أحدث التعليقات

ابو علي
شهرين على الاقل تشارك بهما البنوك ابناء الوطن واقل عمل تقدمه الينوك لانها دلئما بعيدة عن المساهمة فيالوطن
ابووسام
اتركو الخلق للخالق
ابو عمار
عساهم احتجزو العروسين مع بعض
ابو عمار
الله غني عن وجهك المقرف
بندر الحربي
اللهم لاشماتا...... يااااااربي لك الحمد

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