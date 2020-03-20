أسرار إنجذاب الرجل إلى المرأة القصيرة

أميرة خالد (صدى):

تتمتع المرأة القصيرة بصفات جميلة تميزها عن غيرها من النساء مثل الأنوثة الطاغية، فالمرأة قصيرة القامة تتمتع بأنوثة طاغية مقارنة بالنساء ذو القامة الطويلة.

وتتميز المرأة القصيرة بالرقة والنعومة، الجاذبية والجمال، خفة الظل وجمال الروح، خصوبتها العالية.

وتعتبر المرأة القصيرة مميزة عن باقي النساء بسبب النشاط والحيوية لأنها خفيفة الحركة ولديها همة ونشاط.

وينجذب الرجل للمرأة القصيرة لكونها شعلة من النشاط وهو أمر محفز له ليكون كذلك، نجاح علاقتها مع الرجل من الأسباب القوية التي تقف وراء إنجذاب الرجل إلى المرأة القصيرة.

ويعد قصر قامة المرأة له دلالات عميقة على نجاح العلاقة بينها وبين الرجل بسبب إنسجامهما معا، إرتفاع معدلات الخصوبة لدى المرأة القصيرة يزيد من إنجذاب الرجل إليها.