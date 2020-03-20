بسبب فيديو شقيق يهشم رأس شقيقه بـ«الشاكوش» حتى الموت

القاهرة (صدى):

فقد السيطرة على نفسه، عندما وجد أهل القرية يتهامسون وهم يتناقلون فيديو اكتشف أنه لزوجته وشقيقه وهما يمارسان العلاقة الحميمة سويا.

جن جنونه ودون أي تفكير، وبعد أن بدأ البعض يحرضه للانتقام دفاعا عن شرفه، فتوجه إلى شقيقه الأكبر، يعنفه متسائلا: «إزاي تعمل كده وتفضحنا؟»، إلا أن شقيقه ظل ينكر الواقعة.

وتفاقم الشجار حتى أمسك الزوج بشاكوش لعشم رأس أخيه الخائن، ثم أخذ جثته إلى مدخل المنزل دون أن يراه أحد، ودفنها أسفل البلاط ثم صب الخرسانة عليها حتى تحولت إلى مقبرة إسمنتية.

وبعد ملاحظة اختفاءه، تقدمت ابنة الشقيق الأكبر، ببلاغ إلى قسم شرطة منشأة القناطر بمصر، تفيد بتغيب والدها بعد شجار مع عمها.

وتوصلت التحريات إلى أنه منذ عدة أيام انتشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق داخل القرية للمتغيب مع زوجة شقيقه، وهما في أوضاع مخلة داخل غرفة نومه، فألقت القبض على المشتبه به، وبمواجهة المتهم اعترف بما فعل.

وتم القبض على الزوجة، والتي اعترفت بممارسة الجنس مع المجني عليه، مشيرة إلى أنه صورها أثناء ذلك دون علمها، وتم حبس الزوج بتهمة القتل العمد وإحالته لمحكمة الجنايات، وحبس الزوجة وإحالتها لمحكمة الجنح بتهمة الزنا.