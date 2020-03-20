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أتربة وغبار على 10 مناطق غدًا

Time منذ ساعة
Views 1563
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أتربة وغبار على 10 مناطق غدًا

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

ويتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اترك البشر وامش في طريقك واطلب من الله السلامة والستر ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
زائر
هو صدم مثل اللي يصوره ولكن راعي الجمس كان نازل ومسرع مع الطريق وصدم الرصيف والسيارة
ابو محمد
كلام لابأس به ..

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