" الراجحي" يعلن عن تخصيص 17.3 مليار لدعم منشآت القطاع الخاص

الرياض (صدى):

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، عن تخصيص 17.3مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، لتمكينها من النمو خلال الفترة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف، وتأتي ضمن إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية.

وأوضح " الراجحي " ، أن صندوق التنمية الموارد البشرية خصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص حيث تشمل مسارات الدعم الآتي: 2مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، و800 مليون ريال لمسار للتدريب، و1.5 مليار ريال لمسار إعانة الباحثين عن عمل، ومليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص.

كما أطلق بنك التنمية الاجتماعية مبادرة دعم بقيمة 12 مليار ريال، حإذ يشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية هي : " 4 مليار لدعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود، و2 مليار ريال لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، و2 مليار ريال لتخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي، و2 مليار ريال لدعم المحافظة التمويلية عبر الوسطاء، و2 مليار ريال لتمديد فترة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عام 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية " .