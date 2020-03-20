يوتيوب ونتفليكس تقلصان من سرعة بثها لتسهيل العمل والتعلم عن بعد 

وجاءت هذه الخطوات بعد مباحثات منفصلة بين تيري بريتون، مفوض الصناعة الأوروبي، وكل من ريد هيستنجز، الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، وسوزان وجيسكي رئيسة شركة يوتيوب.
وأوضحت يوتيوب أنها سوف تخفض جودة البث في أوروبا بشكل مؤقت إلى درجة الوضوح القياسية لمدة ثلاثين يوما.
ولفتت شركة نتفليكس إلى أنها سوف تخفض جودة الفيديو في مختلف خدمات البث التي تقدمها في أوروبا لمدة شهر.
وأبانت أنها هذه الخطوة سوف تقلل من معدل نقل البيانات الخاصة بخدمة نتفليكس على الشبكات الأوروبية بنسبة 25% تقريبا، مع ضمان توفير خدمة بجودة جيدة لمشتركينا.