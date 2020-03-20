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يوتيوب ونتفليكس تقلصان من سرعة بثها لتسهيل العمل والتعلم عن بعد 

Time منذ 9 ساعات
Views 1538
يوتيوب ونتفليكس تقلصان من سرعة بثها لتسهيل العمل والتعلم عن بعد 

وكالات (صدى):
قررت شركتا نتفليكس لخدمات البث الترفيهي عبر الإنترنت ويوتيوب، خفض جودة بث الفيديو على الإنترنت في أوروبا لتخفيف الضغط على شبكات الاتصالات التي تعاني بالفعل من ضغوط جراء كثافة الاستخدام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه الخطوات بعد مباحثات منفصلة بين تيري بريتون، مفوض الصناعة الأوروبي، وكل من ريد هيستنجز، الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، وسوزان وجيسكي رئيسة شركة يوتيوب.

وأوضحت يوتيوب أنها سوف تخفض جودة البث في أوروبا بشكل مؤقت إلى درجة الوضوح القياسية لمدة ثلاثين يوما.

ولفتت شركة نتفليكس إلى أنها سوف تخفض جودة الفيديو في مختلف خدمات البث التي تقدمها في أوروبا لمدة شهر.

وأبانت أنها هذه الخطوة سوف تقلل من معدل نقل البيانات الخاصة بخدمة نتفليكس على الشبكات الأوروبية بنسبة 25% تقريبا، مع ضمان توفير خدمة بجودة جيدة لمشتركينا.

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أحدث التعليقات

Hyt
الشريحه مجانا بدون نت لكن لا زم تشحن عشان تفعل الشريحه 😁😁😁😁😁
ام فيصل
انا بمتوسط ٣ وابي وضيفه دخلي ماعندي صعععبه ابضروف
ابو ليلى المهلهل
عارفين انك ماراح تجيهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... يادافع البلا يا الله ..
ابو محمد
بعد بعد باقي علوم كثيره ... ... اعوذ باالله من حالها وما فال الاجواد فالها ...

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