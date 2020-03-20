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تمكين «أصحاب العمل» من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 6 دقائق
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تمكين «أصحاب العمل» من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
صدرت قرارات هامة لأصحاب العمل، اليوم الجمعة، ومنها تمكينهم من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وجاء ضمن القرارات، تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل؛ فضلًا عن تمكينهم ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل.

وتضمنت القرارات، تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يعني شوفوا كيف يبغى الناس تستعطف معه ياليت يعاقبونه هو والأمعه الثانيأشد العقوبات والتشهير بالعقوبه لتكون عبره للأمعات التافهين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله عندي أشياء مهي عندكم والله عطاني كل ملامح الجمال وعطاني المال والقوة في الجسم والعافية حتى الغمازات جملني بها ربي لكني ماأستخدمتها في معصية ويشهد علي ربي من فوق سابع سماء أشرس بنت وأقوى بنت تجلس على ركبتها قدامي مو أنا الي أجثو قدامها لكني أخاف من الله قبل إي شي فوفرو كلامكم وإلي بينصح يحاول ينتقي كلماته معي وشكرآ على تذكيرك الرائع يبو خالد😘
faeiz1122
أستغرب وأتعجب من اللي يبرر لهم فعلتهم الدنيه .. البنت أعتذرت وقفلت حسابها يعني معترفه باللي سوته يعني اللي يبررون لهم أطلعوا من الموضوع عالعموم إعتذارها لايقدم ولايأخر على فعلتها وهو معها وأتمنى يعاقبونهم أشد العقوبات
ابو محمد
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد
جزاه الله خير ..

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