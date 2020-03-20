إلغاء الاختبارات النهائية في جامعة الملك عبدالعزيز

جدة (صدى):

أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز، بيانًا بشأن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.

وأوضح البيان أنه بناء على توجيهات وزير التعليم والمبلغة بخطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار المشار فيه إلى الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتضمن التوصيات والبدائل، وحرصآ من الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في الأوضاع الراهنة والتيسير عليهم ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي بما يضمن تحقيق نواتج التعلم، وبناء على ما رأته اللجنة العليا برئاسة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي فإن اللجنة تقرر ما يلي:

• إلغاء جميع الاختبارات النهائية المقررة سابقة بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة.

• استكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد (Black Board) قبل نهاية شهر شعبان، وذلك في جميع برامج الجامعة.

• تقوم الكليات بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية بحسب ما ورد من خيارات في خطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار وذلك بإشراف وکیل الجامعة للشؤون التعليمية فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص برامج الدراسات العليا.

• الحرص على أن تكون الخطط التي يتم وضعها تراعي التيسير على الطلبة ودعم الخريجين، بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم.