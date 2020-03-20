وظائف شاغرة في هيئة «المحتوى المحلي والمشتريات»

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير معلومات المشاريع، ومدير إدارة الفعاليات).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير معلومات المشاريع:- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المعلومات، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة؛ فضلًا عن مدير إدارة الفعاليات:- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة؛ فيما التقديم بدأ اليوم الجمعة 2020/03/20م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير معلومات المشروع من هنــــــــا .

2- مدير إدارة الفعاليات من هنــــــــــا .