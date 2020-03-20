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وظائف شاغرة في هيئة «المحتوى المحلي والمشتريات»

Time منذ 28 دقيقة
Views 1230
وظائف شاغرة في هيئة «المحتوى المحلي والمشتريات»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير معلومات المشاريع، ومدير إدارة الفعاليات).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير معلومات المشاريع:- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المعلومات، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة؛ فضلًا عن مدير إدارة الفعاليات:- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة؛ فيما التقديم بدأ اليوم الجمعة 2020/03/20م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير معلومات المشروع من هنــــــــا .

2- مدير إدارة الفعاليات من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يعني شوفوا كيف يبغى الناس تستعطف معه ياليت يعاقبونه هو والأمعه الثانيأشد العقوبات والتشهير بالعقوبه لتكون عبره للأمعات التافهين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله عندي أشياء مهي عندكم والله عطاني كل ملامح الجمال وعطاني المال والقوة في الجسم والعافية حتى الغمازات جملني بها ربي لكني ماأستخدمتها في معصية ويشهد علي ربي من فوق سابع سماء أشرس بنت وأقوى بنت تجلس على ركبتها قدامي مو أنا الي أجثو قدامها لكني أخاف من الله قبل إي شي فوفرو كلامكم وإلي بينصح يحاول ينتقي كلماته معي وشكرآ على تذكيرك الرائع يبو خالد😘
faeiz1122
أستغرب وأتعجب من اللي يبرر لهم فعلتهم الدنيه .. البنت أعتذرت وقفلت حسابها يعني معترفه باللي سوته يعني اللي يبررون لهم أطلعوا من الموضوع عالعموم إعتذارها لايقدم ولايأخر على فعلتها وهو معها وأتمنى يعاقبونهم أشد العقوبات
ابو محمد
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد
جزاه الله خير ..

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