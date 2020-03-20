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تشكيل لجان وزارية لدراسة تداعيات «كورونا»

Time منذ ساعة
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تشكيل لجان وزارية لدراسة تداعيات «كورونا»

الرياض (صدى):
صدرت توجيهات بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.

وتتمثل اللجان الوزارية المكلفة بهذه المهمة في: لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية.

ومن بين التوجيهات، تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني.

وتتولى اللجنة القيام بالتالي: تحديد الحوافز والتسهيلات، تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها، تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يعني شوفوا كيف يبغى الناس تستعطف معه ياليت يعاقبونه هو والأمعه الثانيأشد العقوبات والتشهير بالعقوبه لتكون عبره للأمعات التافهين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله عندي أشياء مهي عندكم والله عطاني كل ملامح الجمال وعطاني المال والقوة في الجسم والعافية حتى الغمازات جملني بها ربي لكني ماأستخدمتها في معصية ويشهد علي ربي من فوق سابع سماء أشرس بنت وأقوى بنت تجلس على ركبتها قدامي مو أنا الي أجثو قدامها لكني أخاف من الله قبل إي شي فوفرو كلامكم وإلي بينصح يحاول ينتقي كلماته معي وشكرآ على تذكيرك الرائع يبو خالد😘
faeiz1122
أستغرب وأتعجب من اللي يبرر لهم فعلتهم الدنيه .. البنت أعتذرت وقفلت حسابها يعني معترفه باللي سوته يعني اللي يبررون لهم أطلعوا من الموضوع عالعموم إعتذارها لايقدم ولايأخر على فعلتها وهو معها وأتمنى يعاقبونهم أشد العقوبات
ابو محمد
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد
جزاه الله خير ..

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