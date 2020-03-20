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زوج في دعوى خيانة : خدعتنى وولدت بعد 5 أشهر من الزفاف !

Time منذ 16 ساعة
Views 23798
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زوج في دعوى خيانة : خدعتنى وولدت بعد 5 أشهر من الزفاف !

القاهرة (صدى):
في قضية غريبة من نوعها ، أقام زوج مصري دعوى خيانة ضد زوجته مطالباً بعدم نسب طفلها إليه بعدما ولدته بعد 5 أشهر فقط من الزفاف !

ودخل الزوج المحطم في نوبة بكاء راوياً كيف تعنطه العروس في شرفه بعدما صدق حيلتها ليلة الزفاف حينما ادعت أنها تعرضت للإغنصاب وفقدت غذريتها في سن المراهقة .

وقال : ليلة الزفاف انهارت قائلة : أنا تم اغتصابى وأنا فى فترة المراهقة، فأنا كنت عذراء.. ومنذ تعرفى عليك وأنا أخشى مواجهتك بذلك، لأننى أحببتك وليس لى ذنب فيما حدث لى .

وقرر الزوج مسامحتها خشية الفضيحة أمام الأهل والأصدقاء خاصةً أنه صدقها وكان قد وقع في حبها ، وحينما أخبرته بأنها حامل ظن أنه طفله حتى فوجئ بعد 5 أشهر فقط من الحمل بولادتها فجن جنونه وقرر اللجوء للمحكمة ، ليتم فسخ الزواج وإنكار النسب وتطبيق الإجراءات القانونية عليها بإعتبارها ارتكبت جريمة "الزنا " .

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أحدث التعليقات

ابو علي
شهرين على الاقل تشارك بهما البنوك ابناء الوطن واقل عمل تقدمه الينوك لانها دلئما بعيدة عن المساهمة فيالوطن
ابووسام
اتركو الخلق للخالق
ابو عمار
عساهم احتجزو العروسين مع بعض
ابو عمار
الله غني عن وجهك المقرف
بندر الحربي
اللهم لاشماتا...... يااااااربي لك الحمد

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