زوج في دعوى خيانة : خدعتنى وولدت بعد 5 أشهر من الزفاف !

القاهرة (صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، أقام زوج مصري دعوى خيانة ضد زوجته مطالباً بعدم نسب طفلها إليه بعدما ولدته بعد 5 أشهر فقط من الزفاف !

ودخل الزوج المحطم في نوبة بكاء راوياً كيف تعنطه العروس في شرفه بعدما صدق حيلتها ليلة الزفاف حينما ادعت أنها تعرضت للإغنصاب وفقدت غذريتها في سن المراهقة .

وقال : ليلة الزفاف انهارت قائلة : أنا تم اغتصابى وأنا فى فترة المراهقة، فأنا كنت عذراء.. ومنذ تعرفى عليك وأنا أخشى مواجهتك بذلك، لأننى أحببتك وليس لى ذنب فيما حدث لى .

وقرر الزوج مسامحتها خشية الفضيحة أمام الأهل والأصدقاء خاصةً أنه صدقها وكان قد وقع في حبها ، وحينما أخبرته بأنها حامل ظن أنه طفله حتى فوجئ بعد 5 أشهر فقط من الحمل بولادتها فجن جنونه وقرر اللجوء للمحكمة ، ليتم فسخ الزواج وإنكار النسب وتطبيق الإجراءات القانونية عليها بإعتبارها ارتكبت جريمة "الزنا " .