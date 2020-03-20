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بالفيديو.. تأثر الشيخ أحمد بن طالب أثناء خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف

Time منذ ساعة
Views 2329
بالفيديو.. تأثر الشيخ أحمد بن طالب أثناء خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف

المدينة المنورة (صدى):
وثق مقطع فيديو تأثر فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد أثناء خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف .

وخطب فضيلة الشيخ قائلاً : عباد الله .. أجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة ..واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله .. وطوبي لمن كانت ابتلائه اصطفائه .. وخلوته للقلب شفائه وعزلته تضرعاً ودعاءً .

وتابع بصوته الخاشع متأثراً : اعلموا أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا .. .

كما حث المسلمين على الصبر موصياً بآيات الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ " ، وقوله عزوجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
مغرد
الي ما يحمد النعمه الان اي طفل يشرب ديتول تحمل مسئوليته النفروض مشهور تكون راكد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانبيها شكرآ😐
ابو محمد
دراستهم لهم ، ولا تنطبق على مجتمعنا ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جيبوهم كلهم

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