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المعيقل: « العيسى لم يوقف التعليم الإلكتروني وآلاف من أعضاء هيئة التدريس يعملون فيه » (فيديو)

Time منذ 51 دقيقة
Views 1441
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المعيقل: « العيسى لم يوقف التعليم الإلكتروني وآلاف من أعضاء هيئة التدريس يعملون فيه » (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور إبراهيم المعيقل، مدير الجامعة الإلكترونية المكلف، أن التعليم الإلكتروني ليس أمرًا جديدًا وإنما هو تسلسل تاريخي فقط للمسميات، وتمارسه الجامعات بالمملكة منذ سنوات طويلة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "بالمختصر"، أن الجامعات السعودية "خبيرة" في التعليم عن بُعد، ولا توجد إشكالية في التحول إليه خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم السابق، لم يوقف التعليم الإلكتروني، وإنما الذي ألغي هو التعليم عن بعد وتم الإكتفاء الجامعة السعودية التي لم توقف التعليم الإلكتروني.

وأكد أن هناك تناغم كبير بين الجامعات ووزارة التعليم، فخلال 9 أيام فقط تم رفع 1.4 مليون محتوى إلكتروني للتعليم في المملكة، مشيرًا إلى وجود آلاف من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرات تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
مغرد
الي ما يحمد النعمه الان اي طفل يشرب ديتول تحمل مسئوليته النفروض مشهور تكون راكد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانبيها شكرآ😐
ابو محمد
دراستهم لهم ، ولا تنطبق على مجتمعنا ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جيبوهم كلهم

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