بدء شراء هاتف سامسونج الجديد بسعر مناسب

وكالات (صدى):

كشفت شركة سامسونج، عن بدء استقبال طلبات شراء أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة Galaxy M21، بسعر 175 دولارًا.

ويتميز الهاتف بحصوله على بطارية سعتها 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، تكفي للعمل طوال 48 ساعة، إذا استخدمه العميل للاتصالات وتصفح الإنترنت وسماع الموسيقى.

أما شاشة الهاتف، فهي شاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، مزودة بهيكل مقاوم للماء والغبار، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC ، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويشمل الهاتف معالج Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI 2.0.

وبشأن الكاميرا الأساسية له، فإنها جاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+5) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب الأوتوماتيكي وقياس عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.