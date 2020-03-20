بالصور.. إنقاذ شخص سقط من قمة جبل إبراهيم بميسان

مكة المكرمة (صدى):

أنقذت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الخميس، شخصًا سقط من قمة جبل بالقريع، في منطقة وعرة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أنه تم ورود بلاغ بالواقعة؛ ليجري تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح سقوط شخص من قمة ‏جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد ٦٠٠ م عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.

وأكد العقيد محمد القرني، أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى الشخص المصاب سيرًا على الاقدام، وكان يرافقه ابنه البالغ من العمر ١٧ عامًا؛ فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذه بواسطة حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وكثافة الضباب، وتسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.