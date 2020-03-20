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القبض على 5 أشخاص لتفجير وسرقة مبالغ نقدية من صراف آلي بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 5 أشخاص لتفجير وسرقة مبالغ نقدية من صراف آلي بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ،عن تعرض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1،400،000) مليون وأربعمائة ألف ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم.

فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) أحد عشر متهماً، بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و (4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و (2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وقد تم القبض على (5) خمسة متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700،000) سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جيبوهم كلهم
مغرد
يا زين التصريحات والملام الي ماله داعي روحوا مختبرات اخترعوا علاج او شي بدل التصريحات اذا امريكا والصين والما نيا ما هط عارفه وهم اهل الطيب نجي حنا بتصريحات ناريه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبته مسلخ طلع حلاق😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكله متعود على الكذب والخداع🤔

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