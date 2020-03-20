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ارتفاع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 2.00 %
منذ 15 ساعة
1678
لندن (صدى):
ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.00 % إلى 1499.92 دولارًا أمريكيًا.
وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6 % إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًا.
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أحدث التعليقات
Hyt
الشريحه مجانا بدون نت لكن لا زم تشحن عشان تفعل الشريحه 😁😁😁😁😁
ام فيصل
انا بمتوسط ٣ وابي وضيفه دخلي ماعندي صعععبه ابضروف
ابو ليلى المهلهل
عارفين انك ماراح تجيهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... يادافع البلا يا الله ..
ابو محمد
بعد بعد باقي علوم كثيره ... ... اعوذ باالله من حالها وما فال الاجواد فالها ...
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