ارتفاع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 2.00 %

لندن (صدى):

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.00 % إلى 1499.92 دولارًا أمريكيًا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6 % إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًا.