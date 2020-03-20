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14 وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج «العمل عن بعد»

Time منذ 44 دقيقة
Views 1637
14 وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج «العمل عن بعد»

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج العمل عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر عدد 14 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وظيفية (للعمل عن بعد)، ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاتب إداري عام (وظيفتان)، مشرف قاعدة البيانات، إداري قواعد بيانات، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، كاتب اتصالات هاتفية، مندوب مبيعات (وظيفتان)، مستشار قانوني، مدخلة بيانات، موظف إدخال بيانات، تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد (وظيفتان).

وقال أن التسجيل من خلال زيارة بوابة (العمل عن بعد)؛ ثم اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل)، أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة، عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية؛ فيما عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

الملل
اهم شي اذا انتها الوباء لاتقولين اكثروا من حضور حفلاتي
عنتر فاضي جيبه
احسن خبر برنامج فاشل ويدعو للتعصب ..
ابو محمد
متملق داعس عليه العالمي ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
*مريضه نفسيه نسأل الله السلامه.!🤔العالم في إيش وانتي تهببي إيش يا نكره..فضحتينا الله يفضحك في الدنيا والآخرة عاجلآ غير أجل* العالم مقلوبة فوق تحت وانتي ما عندك إلا البربره والرقص والتعري؟! وين أهلك عنك وأقرباىك علشان يخلصون من الحشرات🐛🐞🐜🕷🦎 إلي ماليه السوشال ميديا بالتفاهات والتعري والرقص والهباله والدلاخه.!؟*
فهد الماطر
حسبي الله عليك

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