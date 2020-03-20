14 وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج «العمل عن بعد»

فاطمة المالكي (صدى):

كشف برنامج العمل عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر عدد 14 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وظيفية (للعمل عن بعد)، ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاتب إداري عام (وظيفتان)، مشرف قاعدة البيانات، إداري قواعد بيانات، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، كاتب اتصالات هاتفية، مندوب مبيعات (وظيفتان)، مستشار قانوني، مدخلة بيانات، موظف إدخال بيانات، تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد (وظيفتان).

وقال أن التسجيل من خلال زيارة بوابة (العمل عن بعد)؛ ثم اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل)، أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة، عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية؛ فيما عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .