بالصور.. «المسند» : اليوم يتساوى الليل بالنهار

الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الجمعة، تتساوى عدد ساعات الليل بعدد ساعات النهار.

‏وقال عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم 20 مارس .. قالوا: " بعشرين آذار بيتساوى الليل و النهار "؛ مضيفًا: " في السنوات الحالية يوافق دخول فصل الربيع شهر رجب، وبعد حوالي 15 سنة قادمة سيأتي شهر رجب في فصل الخريف " .

‏وتابع " المسند " : " اليوم يبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية.. اليوم الأخير في موسم العقارب وغداً يبدأ الحميمين، وأصبحت العقارب 40 يوماً هذا العام بدلاً من 39 يوماً لأن فبراير هذا العام 29 يوماً وعام 2020 كبيسة 366 يوماً " .

وأضاف: " ‏اليوم الاعتدال الربيعي: ويحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وتكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالي 148.9 مليون كم. .. هذا والله أعلم " .

وفي سياق متصل، توقع عبدالله المسند: " ‏الحالة المطرية اليوم مستمرة، ونطاق تأثيرها ينحصر في الجزء الجنوبي الغربي والجنوب الشرقي، فمن المتوقع أن تهطل أمطار على أجزاء من مناطق: عسير، الباحة، جازان، ومتوقع أن تكون متوسطة إلى شبه غزيرة لذلك وجب التنويه، وتشمل التوقعات أجزاء من وسط وشرق الربع الخالي وربما نجران " .

واستطرد: " ‏متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة في الغرب والشمال الغربي، وغداً تكون غربية نشيطة باردة نوعاً ما ومثيرة للغبار، ويوم الأحد شمالية غربية أيضاً نشطة وباردة نوعاً ما " .