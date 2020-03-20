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القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

Time منذ 23 دقيقة
Views 1207
القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
ياليت... وليت ما تبني بات... د.حنس يقولك ما تدري وين الله حاطك... الفاروس فصع الصين من ٦ شهور ولا زال يعيث فيهم فصعا...
لا يهمونك انا مجنونك
ياشبية الريح ماهم الا خمة ينطبق عليها قول شاعر ومثلك لايبارى في هذا الميدان اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتلة فالنار تأكل بعضها اذا لم تجد ما تأكلة
غييييوووورررر
حكومتنا لم تقصر باي شي والمهم نتعاون معها ونبقى في المنازل حتى نحد من انتشار المرض
البرفسور حنس
اللهم أهل علينا رمضان ونحن بفضلك وكرمك ومنتك في عفو وعافيه.. و يسر لنا صيامه وقيامه خالصا لوجهك الكريم... أمنو يا قوم
البرفسور حنس
جهود ممتازه...وتدل على مدى الحرص.. د.حنس قدم نصائح لا تقدر بثمن ..كانت آخرها أمس...يا ليت يتم تطبيقها فورا فهي لا تقل اهميه..

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