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بالفيديو.. العازف «العمودي»: أغنية «يا بلادي واصلي» أُلفت خلال رحلة طيران

Time منذ 27 دقيقة
Views 1424
بالفيديو.. العازف «العمودي»: أغنية «يا بلادي واصلي» أُلفت خلال رحلة طيران

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان وعازف العود علي العمودي، عن كواليس عمل الأغنية الشهيرة "يا بلادي واصلي" للفنان الراحل أبو بكر سالم بلفقيه، مؤكدًا أنه تم كلماتها خلال رحلة طيران بين جدة والقاهرة للفنان الراحل.

وأوضح علي العمودي خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه تصادف أثناء وجود أبو بكر سالم بالمطار مع الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام حينها، الذي أخبره بأن هناك حدثاً إسلامياً سيعقد في مكة وهو القمة الإسلامية.

وقال أن الوزير اليماني دعا أبو بكر سالم إلى تقديم عمل فني في تلك المناسبة؛ ليؤلف كلمات أغنية "يا بلادي واصلي" خلال رحلة الطيران من جدة إلى القاهرة، قبل أن يتخذ قراراً بعد وصوله إلى القاهرة بالتوجه إلى الاستوديو بدلاً من السكن، لينجزها ويرسلها قبل انعقاد القمة بساعات قليلة.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
ياليت... وليت ما تبني بات... د.حنس يقولك ما تدري وين الله حاطك... الفاروس فصع الصين من ٦ شهور ولا زال يعيث فيهم فصعا...
لا يهمونك انا مجنونك
ياشبية الريح ماهم الا خمة ينطبق عليها قول شاعر ومثلك لايبارى في هذا الميدان اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتلة فالنار تأكل بعضها اذا لم تجد ما تأكلة
غييييوووورررر
حكومتنا لم تقصر باي شي والمهم نتعاون معها ونبقى في المنازل حتى نحد من انتشار المرض
البرفسور حنس
اللهم أهل علينا رمضان ونحن بفضلك وكرمك ومنتك في عفو وعافيه.. و يسر لنا صيامه وقيامه خالصا لوجهك الكريم... أمنو يا قوم
البرفسور حنس
جهود ممتازه...وتدل على مدى الحرص.. د.حنس قدم نصائح لا تقدر بثمن ..كانت آخرها أمس...يا ليت يتم تطبيقها فورا فهي لا تقل اهميه..

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