بالفيديو.. العازف «العمودي»: أغنية «يا بلادي واصلي» أُلفت خلال رحلة طيران

أميرة خالد (صدى):

كشف الفنان وعازف العود علي العمودي، عن كواليس عمل الأغنية الشهيرة "يا بلادي واصلي" للفنان الراحل أبو بكر سالم بلفقيه، مؤكدًا أنه تم كلماتها خلال رحلة طيران بين جدة والقاهرة للفنان الراحل.

وأوضح علي العمودي خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه تصادف أثناء وجود أبو بكر سالم بالمطار مع الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام حينها، الذي أخبره بأن هناك حدثاً إسلامياً سيعقد في مكة وهو القمة الإسلامية.

وقال أن الوزير اليماني دعا أبو بكر سالم إلى تقديم عمل فني في تلك المناسبة؛ ليؤلف كلمات أغنية "يا بلادي واصلي" خلال رحلة الطيران من جدة إلى القاهرة، قبل أن يتخذ قراراً بعد وصوله إلى القاهرة بالتوجه إلى الاستوديو بدلاً من السكن، لينجزها ويرسلها قبل انعقاد القمة بساعات قليلة.