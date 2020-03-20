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صورة تاريخية للملك سعود والملك فيصل يؤديان العرضة
منذ 14 دقيقة
1239
الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة، تأدية الملك سعود وولي عهده آنذاك، الملك فيصل -رحمهما الله- للعرضة.
وظهر في الصورة الملكان رحمهما الله، والأميرين محمد بن سعود وبدر بن سعود.
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أحدث التعليقات
ابو احمد
اشغلتهم السعودية الله يشغلهم بانفسهم جن جنونهم
ابو احمد
اخرة المهايطة
ابو احمد
اطلبي تحليل dna
عابر
اكيد كلهم مخطوفين حسبي الله عليهم
عابر
هذي المسؤولية الوطنية اللي بتبين بالازمات
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