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صورة تاريخية للملك سعود والملك فيصل يؤديان العرضة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1239
صورة تاريخية للملك سعود والملك فيصل يؤديان العرضة

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة، تأدية الملك سعود وولي عهده آنذاك، الملك فيصل -رحمهما الله- للعرضة.

وظهر في الصورة الملكان رحمهما الله، والأميرين محمد بن سعود وبدر بن سعود.

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أحدث التعليقات

ابو احمد
اشغلتهم السعودية الله يشغلهم بانفسهم جن جنونهم
ابو احمد
اخرة المهايطة
ابو احمد
اطلبي تحليل dna
عابر
اكيد كلهم مخطوفين حسبي الله عليهم
عابر
هذي المسؤولية الوطنية اللي بتبين بالازمات

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