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إلغاء اختبارات نهاية العام لـ6 صفوف دراسية في مصر

Time منذ 29 دقيقة
Views 1510
إلغاء اختبارات نهاية العام لـ6 صفوف دراسية في مصر

القاهرة (صدى):
كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، أمس الخميس، خطة وزارته في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي.

وتقرر إلغاء الاختبارات من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.

وفيما يخص مرحلة رياض الأطفال والصفان الأول والثاني الابتدائي، سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)، حيث سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب.

كما تقرر إلغاء الاختبار الالكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا من دون درجات للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على الأجهزة اللوحية "التابلت" من المنزل، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابات بفيروس كورونا حتى الخميس هو 256 حالة، من بينهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو علي
فالهم التراب ان شاء الله عام2025لن يكون هناك دويله اسمها قطير بل ستنضم شرق سلوى للملكة وهذه ارادة الله سبحانه
ابو عمار
تصرفات خاطئه من البعض في تخزين المواد الغذا\يه
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل

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