ابن مساعد: العالم مشغول بكورونا والجزيرة مشغولة بالسعودية وقادتها

الرياض (صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من الانشغال الأبدي لقناة الجزيرة القطرية بالمملكة، وقادتها، وكأنها كرست حياتها لشن الهجوم على السعودية، غير مبالية بما يحدث في العالم أجمع.

وقال ابن مساعد: " كل قنوات العالم مشغولة بكورونا وتستضيف المختصين على مدار اليوم للحديث عنه وعن كيفية مواجهته إلا الجزيرة مشغولة بالسعودية وقيادتها " .

وتابع: " الجزيرة تستضيف سعد الفقيه يوميًا للحديث عن المملكة، والمضحك أنهم يناقشون الصعوبات الاقتصادية التي ستواجهها السعودية جراء كورونا وكأن العالم بأسره لا يواجه ذلك " .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتلقى فيه العاملين بالقناة المحرضة تعليمات عليا، بعدم التطرق للحديث عن أزمة فيروس كورونا في قطر، أو الكشف عن العدد الفعلي للإصابات والوفيات، منتهجة نفس منهج " الملالي " في التعتيم.

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