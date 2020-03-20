calendar

ابن مساعد: العالم مشغول بكورونا والجزيرة مشغولة بالسعودية وقادتها

Time منذ ساعة
Views 2217
Comment 3
ابن مساعد: العالم مشغول بكورونا والجزيرة مشغولة بالسعودية وقادتها

الرياض (صدى):
سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من الانشغال الأبدي لقناة الجزيرة القطرية بالمملكة، وقادتها، وكأنها كرست حياتها لشن الهجوم على السعودية، غير مبالية بما يحدث في العالم أجمع.

وقال ابن مساعد: " كل قنوات العالم مشغولة بكورونا وتستضيف المختصين على مدار اليوم للحديث عنه وعن كيفية مواجهته إلا الجزيرة مشغولة بالسعودية وقيادتها " .

وتابع: " الجزيرة تستضيف سعد الفقيه يوميًا للحديث عن المملكة، والمضحك أنهم يناقشون الصعوبات الاقتصادية التي ستواجهها السعودية جراء كورونا وكأن العالم بأسره لا يواجه ذلك " .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتلقى فيه العاملين بالقناة المحرضة تعليمات عليا، بعدم التطرق للحديث عن أزمة فيروس كورونا في قطر، أو الكشف عن العدد الفعلي للإصابات والوفيات، منتهجة نفس منهج " الملالي " في التعتيم.

اقرأ أيضًا:

" الترحيل " عقوبة مذيعي الجزيرة حال نشر أخبار الفيروس في قطر

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو علي
فالهم التراب ان شاء الله عام2025لن يكون هناك دويله اسمها قطير بل ستنضم شرق سلوى للملكة وهذه ارادة الله سبحانه
ابو عمار
تصرفات خاطئه من البعض في تخزين المواد الغذا\يه
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

الصحف الورقية توقف طبعاتها وتكتفي بالنسخ الإلكترونية
الصحف الورقية توقف طبعاتها وتكتفي بالنسخ الإلكترونية
Time منذ 16 دقيقة Views 1291
إلغاء اختبارات نهاية العام لـ6 صفوف دراسية في مصر
إلغاء اختبارات نهاية العام لـ6 صفوف دراسية في مصر
Time منذ 28 دقيقة Views 1505
تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لـ 14 يومًا
تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لـ 14 يومًا
Time منذ 54 دقيقة Views 1783
ابن مساعد: العالم مشغول بكورونا والجزيرة مشغولة بالسعودية وقادتها
ابن مساعد: العالم مشغول بكورونا والجزيرة مشغولة بالسعودية وقادتها
Time منذ ساعة Views 2217
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1686
أوقاف القدس للمصلين بالمسجد الأقصى: " كل مصل يحضر سجادة ومظلة "
أوقاف القدس للمصلين بالمسجد الأقصى: " كل مصل يحضر سجادة ومظلة "
Time منذ ساعة Views 1507
شاب يغتصب خطيبته بصحبة 4 آخرين!
شاب يغتصب خطيبته بصحبة 4 آخرين!
Time منذ ساعة Views 2639
جامعة جازان: إتاحة إمكانية الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون قيود
جامعة جازان: إتاحة إمكانية الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون قيود
Time منذ ساعتين Views 1743
وفاة مصارع جزائري سابق بالفيروس المستجد
وفاة مصارع جزائري سابق بالفيروس المستجد
Time منذ ساعتين Views 2775
وفاة طفل بعد تعذيبه بسبب تبوله اللا إرادي
وفاة طفل بعد تعذيبه بسبب تبوله اللا إرادي
Time منذ 3 ساعات Views 1205