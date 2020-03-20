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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو علي
فالهم التراب ان شاء الله عام2025لن يكون هناك دويله اسمها قطير بل ستنضم شرق سلوى للملكة وهذه ارادة الله سبحانه
ابو عمار
تصرفات خاطئه من البعض في تخزين المواد الغذا\يه
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل

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