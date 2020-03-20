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أوقاف القدس للمصلين بالمسجد الأقصى: " كل مصل يحضر سجادة ومظلة "

Time منذ ساعة
Views 1505
أوقاف القدس للمصلين بالمسجد الأقصى: " كل مصل يحضر سجادة ومظلة "

القدس المحتلة (صدى):
أصدرت مديرية أوقاف القدس إرشادات للمصلين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة في المسجد خاصة لصلاة الجمعة غدا.

وتشمل الإرشادات، إحضار كل مصل سجادة للصلاة ومظلة، واتباع إرشادات الحراس والحارسات والمتطوعين لأماكن الجلوس، والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين وتعقيمها، وإحضار مناديل ورقية والتخلص منها في الأماكن الخاصة، وإحضار معقم.

كما دعت لعدم حضور المرضى و كبار السن إلى المسجد، وعدم المصافحة والاكتفاء بطرح السلام قبل وبعد الصلاة، وعدم التزاحم والخروج بانتظام.

كما قررت أن تكون مدة الخطبتين عشر دقائق فقط، وعدم عقد دروس قبل الصلاة، وبدء الخطبة بعد الآذان مباشرة، على أن يكون الإمام في الساحات وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وأن يصلي صلاة الجنازة إن حضرت، وبعدها قصر صلاة العصر للمسافرين.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو علي
فالهم التراب ان شاء الله عام2025لن يكون هناك دويله اسمها قطير بل ستنضم شرق سلوى للملكة وهذه ارادة الله سبحانه
ابو عمار
تصرفات خاطئه من البعض في تخزين المواد الغذا\يه
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل

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