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مواطنة ثلاثينية: " لا أعلم إذا كنت مخطوفة أو متبناه "

Time منذ 21 دقيقة
Views 1430
مواطنة ثلاثينية: " لا أعلم إذا كنت مخطوفة أو متبناه "

علي القحطاني (صدى):
روت مواطنة، تفاصيل نشأتها مع أسرة غريبة، لا تعلم إذا كانت مخطوفة أو متبناة حتى الآن.

وقالت: " أنا مواليد عام ١٩٨٤م، فتحت عيني مع المدعين انهم أهلي، اللي ربتني كانت من دولة أفريقية، وكانت داية، وأيضا تختن البنات في البيوت ".

وتابعت: " اختها أيضا لها بنت ذات بشرة بيضاء في عمري تقريبا وخرجت بها خارج السعودية وأخوها العقيم له ولدان ذوى البشره البيضاء خرج بهم خارج السعودية " .

وأضافت: " وأنا في عمر الـ ٩ أعوام خرجت برة السعودية، عشت في عدة دول واستقريت في امريكا، ولا يوجد لي صور وأنا صغيرة، المدعية امي قالت ان بيتنا انحرق وراحت كل صورك وأوراقك " .

واستكملت: " المدعية أمى لها في أمور الشعوذة والسحر، أذكر انها كانت تسقينى مشروب غصبا عنى وتبخرني الله اعلم ماهو الهدف " .

وأضافت: " المدعي خالي صار له ولدين لونهم ابيض وهو عقيم والمدعيه خالتي صار عندها بنت وشكلها غير شكلهم بيضاء وشعرها اسود كلهم هاجرو فى الأطفال " .

وعن العلامات المميزة في جسدها قالت: " لدي حرق في رجلي اليسار بسبب المدعي انه عمى " .

وبالتزامن مع قضية خاطفة الدمام التي أصبحت قضية رأي عام، خرجت الفتاة آملة العثور على أسرتها الحقيقية.، متسائلة " من أنا " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المدينة وجيزان وضعية رجل على رجل⛱️😎 😊😊😊😊😊😊😊
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قريت الخبر قبل ساعة وماحبيت اعلق علية لأني فهمت الوضع من البداية👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
النحششششششه🏃😂😂😂😂😂
ام عبدالإله
الله اعلم انه سحر
ام عبدالإله
الله اعلم انه سحر

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