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الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام

Time منذ 6 ساعات
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الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام

نايف السالم (صدى):
كشف الصحفي أبو طلال الحمراني، المتخصص في الشؤون الأمنية، تفاصيل جديدة في واقعة خاطفة الدمام.

وقال «الحمراني»، عبر حسابه على «تويتر»، إنه قبل يومين «حصل أكشن مو طبيعي»، مضيفا أنه تم استدعاء والدة الخنيزي لمواجهتها مع «مريم» خاطفة الدمام، لكي تتعرف عليها هل هي من دخلت غرفتها أثناء وجودها بمستشفى الولادة أم لا.

وذكر أنه بالفعل تم إحضار «مريم» وطلب منها رفع الغطاء لتشاهدها أم الخنيزي، وعلى الفور أصيبت والدة الخنيزي بالدهشة، وأكدت بأنها «مريم» وأنها تميز كذلك صوتها.

وأضاف أنها ميزت صوتها عندما دخلت عليها غرفتها في المستشفى، وادعت بأنها ممرضة.

ولفت إلى أن «مريم» استفزت من والدة الخنيزي، وكادت أن تهجم عليها، عندما رددت «لكن للأمانة كانت متينة»، فردت مريم «ضعفت بسبت ولدك أوكل فيه طول عمري وتعب وشقى وضيم».

وكانت «صدى» نشرت كواليس قضية خاطفة الدمام منذ بدايتها حتى الآن لفك ألغاز القضية التي شغلت الرأي العام بعد القبض على الخاطفة التي أشعلت النار في قلوب أهالي المخطوفين منذ سنوات عديدة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو علي
فالهم التراب ان شاء الله عام2025لن يكون هناك دويله اسمها قطير بل ستنضم شرق سلوى للملكة وهذه ارادة الله سبحانه
ابو عمار
تصرفات خاطئه من البعض في تخزين المواد الغذا\يه
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل

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