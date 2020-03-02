نقابة الموسيقيين تتوعد محمد رمضان بعد طرحه " أنت جدع " وتصفها بالبلطجة 

القاهرة (صدى):

توعد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في مصر الموسيقار أحمد رمضان، الفنان محمد رمضان بالحبس أو الغرامة بعد طرحه لأغنية " أنت جدع " التي وصفها بـ " البلطجة " .

وقال سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية خلال تصريحات صحفية إن الفنان محمد رمضان دخل في تحد كبير مع نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها الفنان هاني شاكر، وقراره بمنع أغاني المهرجانات وعدم التعامل معها.

وأبان أنه سيتعامل مع هذه الأزمة، بشكل قانوني، إذ أنه سيعمل على تحميل الأغنية على قرص مدمج، وسيتقدم ببلاغ خلال ساعات يتهم فيه محمد رمضان بمزاولة مهنة دون تصريح، مضيفا: " إحنا في دولة قانون، ولن نسمح لأي شخص مخالفة قرار النقابة " .

وتابع أن مخالفة قرار الموسيقيين بالمنع، قد يعرض صاحبها إلى الحبس أو الغرامة وفقا للقانون، مشددا: "لن نقف مكتوفي الأيدي".