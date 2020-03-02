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انتهاكات جديدة للحوثيين تطال بحارة مصريين 

عربية ودولية
Time منذ 19 ساعة
Views 2050
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انتهاكات جديدة للحوثيين تطال بحارة مصريين 

القاهرة (صدى):
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكاتها ضد الجميع حتي طالت صياديين مصريين خرجوا للبحث عن الرزق ولقمة العيش.

وتعود الواقعة عندما استوقف الحوثيين مركب لصياديين مصريين تعطلت في عرض البحر بيوم 14 ديسمبر/ كانون الأول.

واقتاد الحوثيين الصياديين المصريين إلى ميناء الحديدة لاستجواب بتهمة اختراق المياه الإقليمية، مما أصابهم بالخوف والقلق.

وقال أحد البحارة المحتجزين لدى الحوثيين: " لم نلمس أي عدوانية منهم عكس ما كنا نخشاه.. فقد وضعونا في حجز منفصل عن السجن وأتاحوا لنا حريات كثيرة، وسمحوا لنا بالتواصل مع أسرنا التي أبلغت الأجهزة المصرية باحتجازنا " .

وترقب البحارة المصريين مصيرهم حتى فوجئوا بإبلاغهم بإعادتهم إلى بلادهم عبر طائرة مصرية خاصة هبطت في مطار صنعاء الدولي قبل أن تنقلهم إلى القاهرة.

وكانت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج في مصر نبيلة مكرم ذكرت أن " الحكومة المصرية خاضت مفاوضات شاقة لاستعادة الصيادين بالتنسيق الأشقاء في السعودية واليمن " ، موضحة: " يوم عودة البحارة في 4 شباط/فبراير 2020: " كنا نتواصل معهم لطمأنتهم بأن الدولة تتحرك لاستعادتهم " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بدران
اكيد المدرسة في القطيف المهم انها بأحد مدن المنطقة الشرقية يجب ان يحاسب هذا الغبي كيف ذهب لايران وهو ممنع السفر لها يجب عقابة بفصلة من الوظيف ويكون درس لغير ممن يحاولون السفر لايران
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتنلام بعد ماتزوجت ذاقت شي بحياتها ماذاقته وحبت الخير للبنات😉 حب لأختك المسلمه ماتحب لنفسك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عائلة الطفل هم من تسبب في موته وباالرغم من ذلك يكافئون سبحان الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول😐